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Посольство Британії знову каже, що Україна обмежує виїзд громадян за кордон

Четвер, 28 травня 2020, 15:28

У посольстві Британії знову кажуть, що Україна обмежує виїзд своїх громадян за кордон.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить повідомлення посольства Британії в Україні щодо можливості скористатися спеціальним рейсом компанії SkyUp з Києва до Лондона.

"Звертаємо Вашу увагу, що українська влада проінформувала нас про те, що лише громадяни України з дозволом на постійне проживання в іноземних країнах зможуть виїхати з території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначений спецрейс SkyUp анонсований на 3 червня і має вилетіти з Києва о 13:30.

Ті, хто захоче скористатися ним, все ще не повинні будуть проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію, оскільки ця норма набуде чинності з 8 червня.

Також у посольстві повідомляють, що британський візовий центр у Києві відкриється для відвідувачів з 1 червня.

Нагадаємо, посольство Британії вже оголошувало про такі обмеження на початку травня.

Спершу у посольстві заявляли, що для виїзду необхідний окремий дозвіл від МЗС. Після медійного розголосу, британська дипмісія оновила своє повідомлення. В оновленій версії фрази про необхідність дозволу немає, але йдеться про те, що статус громадян як тих, що мають дозвіл на проживання у ВБ, має бути підтверджений.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд не запроваджував жодних обмежень на виїзд з України, назвавши такі заяви "фейком і брехнею".

Нагадаємо, після скандалу з блокуванням чартерів із заробітчанами, протягом травня відбулася низка спеціальних рейсів, які доставляли українських сезонних працівників за кордон, один з останніх - до Варшави.

Уряд Дениса Шмигаля раніше намагався отримати право на запровадження повної заборони на виїзд, однак його ініціатива зустріла критику експертної спільноти як неконституційна та сумнівна за користю (Детальніше – у статті "Забороняю, бо можу!": що не так із законопроєктом про обмеження права виїзду за кордон).

Теми: БританіяУкраїнакордон


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