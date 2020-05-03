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На Буковині підтвердили понад 1800 заражень коронавірусом

Неділя, 3 травня 2020, 00:13

У Чернівецькій області 2 травня діагностували 73 нових інфікувань коронавірусом, усього на Буковині – 1818 випадків захворювання. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "У суботу, 2 травня, у Чернівецькій області лабораторно підтверджено ще 73 нових випадки зараження коронавірусом, 31 із них – у Чернівцях.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1818 осіб".

Деталі: У суботу було проведено 376 ПЛР-досліджень. Цього ж дня госпіталізували 41 людину. 

Також 9 пацієнтів побороли хворобу. 

Що передувало: За минулу добу виявили 550 нових хворих коронавірусною інфекцією.

Загалом в Україні зареєстрували 11 411 випадків COVID-19, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників, 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників.

Тоді ж у Чернівецькій області звітували про 1745 інфікувань. 

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус


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