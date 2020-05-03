На Буковині підтвердили понад 1800 заражень коронавірусом
У Чернівецькій області 2 травня діагностували 73 нових інфікувань коронавірусом, усього на Буковині – 1818 випадків захворювання.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook
Пряма мова: "У суботу, 2 травня, у Чернівецькій області лабораторно підтверджено ще 73 нових випадки зараження коронавірусом, 31 із них – у Чернівцях.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1818 осіб".
Деталі: У суботу було проведено 376 ПЛР-досліджень. Цього ж дня госпіталізували 41 людину.
Також 9 пацієнтів побороли хворобу.
Що передувало: За минулу добу виявили 550 нових хворих коронавірусною інфекцією.
Загалом в Україні зареєстрували 11 411 випадків COVID-19, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників, 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників.
Тоді ж у Чернівецькій області звітували про 1745 інфікувань.