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Волонтери повідомили про напад на ромів у Києві

Неділя, 3 травня 2020, 03:15
Волонтери повідомили про напад на ромів у Києві
Фото: Diana Butsko

Рано-вранці 29 квітня у Голосіївському районі столиці спалили намет ромів. Самих же представників ромської спільноти побили. 

Джерело: "Громадське радіо" із посиланням на представницю "Спільноти святого Егідія" Віту Зіневич

Деталі: За словами Зіневич, разом із волонтерами вони тричі на тиждень привозять їжу бездомним. 30 квітня вони навідались до ромської родини із Закарпаття: чоловік, вагітна дружина та батьки чоловіка. Тоді ж на місці, де був намет, вони побачили лише згарище. 

"Ми їх знали упродовж місяця. Вони заробляли, здаючи зібрану на смітниках вторсировину. Зараз залишаються голодними, адже пункти прийому не працюють. Їхній намет — це різні ковдри та тканини, накинуті на дерев’яні опори. Він стояв на місці покинутого будівництва, огородженого зеленим парканом", – розповіла волонтерка. 

 
Фото: Diana Butsko

Про напад на ромів Зіневич розповіла безпритульна, яка живе поруч. Вона і викликала поліцію та пожежників, коли о п’ятій ранку почула галас та крики. 

Самі ж роми пізніше повідомили волонтерам, що до їх намету увірвались чоловіки, розпилюючи сльозогінний газ.

"Вони вискочили з намету. Анжела (якій не більше 25 років) розповіла, що її чоловіка почали бити дошкою від паркану. Коли вона спробувала сказати нападникам, що вагітна, ті почали лаятися і казати, що таких як вона потрібно ґвалтувати", — повідомила Зіневич.

Зазначається, що у наметі згоріли документи та телефони. Роми ж змогли врятувати зовсім мало речей. Наразі постраждалі переїхали на іншу локацію. 

Вони також стверджують, що поліція не брала у них показів та не складала протокол.

За повідомлення журналістки LB.ua, протокол не складали, оскільки самі роми цього не захотіли.

Нагадаємо:

  • Внаслідок нападу на табір ромів на околиці Львова ввечері 23 червня 2018 року одна особа загинула та четверо отримали травми.

Українська правда

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Теми: нападКиїв
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