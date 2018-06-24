У Львові напали на табір ромів: 1 загиблий, 4 поранених

У суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на околиці Львова одна особа загинула, четверо травмовані.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності.

"Через напад одна особа загинула, ще четверо травмовані", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Разом з тим, як повідомляє Zaxid.net, напад відбувся на вулиці Трускавецькій.

За даними видання, внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жителька села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.

22 квітня повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети.

25 квітня за фактом розгрому табору ромів поліція розпочала два кримінальні провадження. Це сталося після публікації відеозапису цих подій, на якому видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, кидають в їхню сторону каміння і розпилюють сльозогінний газ.

9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова, поліція розслідує цю пожежу як хуліганство.

22 травня невідомі особи зі зброєю напали на ромський табір у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя. У таборі на момент нападу було 7 дорослих і 33 дитини.

За 1,5 км від місця події правоохоронці зупинили групу осіб, які підпадали під опис нападників, їх доставили до відділку і відібрали пояснення.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Омбудсмен Людмила Денісова також відкрила провадження за фактом нападу на ромський табір на Тернопільщині.

7 червня представники Нацдружин потрощили намети у таборі ромів у парку "Голосіївський" у Києві, поліція відкрила провадження за статтею "хуліганство".

Представники Нацдружин наголошують, що приїхали до табору ромів, коли останні вже його покинули.

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