У Китаї стверджують, що вже 5 днів не фіксують смертей від коронавірусу
Неділя, 3 травня 2020, 05:54
Офіційна влада Китаю стверджує, що п’ять днів поспіль не зафіксувала жодної смерті від коронавірусу.
Джерело: CNN із посиланням на Національну комісію з охорони здоров’я Китаю
Деталі: Зазначається, що 2 травня на території країни виявили 2 нових випадки зараження. Один із них був привезений з-за кордону.
Окрім того, офіційний Пекін повідомив про 12 безсимптомних випадків захворювання.
За останніми даними, у країні залишився 531 активних випадок хвороби, вилікувались 77 713 осіб, померли – 4633 людини.
Нагадаємо:
- 1 травня у світі діагностували 94 552 випадків захворювання на коронавірус. Це на 8515 випадків більше ніж 30 квітня.
Українська правда