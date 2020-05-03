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У Китаї стверджують, що вже 5 днів не фіксують смертей від коронавірусу

Неділя, 3 травня 2020, 05:54
У Китаї стверджують, що вже 5 днів не фіксують смертей від коронавірусу

Офіційна влада Китаю стверджує, що п’ять днів поспіль не зафіксувала жодної смерті від коронавірусу. 

Джерело: CNN із посиланням на Національну комісію з охорони здоров’я Китаю

Деталі: Зазначається, що 2 травня на території країни виявили 2 нових випадки зараження. Один із них був привезений з-за кордону. 

Окрім того, офіційний Пекін повідомив про 12 безсимптомних випадків захворювання. 

За останніми даними, у країні залишився 531 активних випадок хвороби, вилікувались 77 713 осіб, померли – 4633 людини. 

Нагадаємо:

  • 1 травня у світі діагностували 94 552 випадків захворювання на коронавірус. Це на 8515 випадків більше ніж 30 квітня.

Українська правда
Теми: Китайкоронавірус
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