У Китаї стверджують, що вже 5 днів не фіксують смертей від коронавірусу

Офіційна влада Китаю стверджує, що п’ять днів поспіль не зафіксувала жодної смерті від коронавірусу.

Джерело: CNN із посиланням на Національну комісію з охорони здоров’я Китаю

Деталі: Зазначається, що 2 травня на території країни виявили 2 нових випадки зараження. Один із них був привезений з-за кордону.

Окрім того, офіційний Пекін повідомив про 12 безсимптомних випадків захворювання.

За останніми даними, у країні залишився 531 активних випадок хвороби, вилікувались 77 713 осіб, померли – 4633 людини.

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