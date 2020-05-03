Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: за добу у світі померли понад 5 тисяч людей

Неділя, 3 травня 2020, 06:35
Коронавірус: за добу у світі померли понад 5 тисяч людей

За останню добу у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 5215 осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Очолює сумну першість за кількістю летальних випадків за останню добу США, там померла 1691 особа.

У Великій Британії жертвами захворювання стала 621 особа, в Італії – 474, у Бразилії – 340, в Еквадорі – 308, в Іспанії – 276, у Канаді – 175, у Франції – 166, у Мексиці – 113 та 100 жертв в Індії.

Найбільше нових випадків підтвердили у США – 29,7 тисяч. За цей період у Росії діагностували 9,6 тисяч хворих, у Великій Британії – 4,8 тисяч, у Бразилії – майже 4,5 тисяч, в Іспанії – понад 2,5 тисяч, в Індії – 2,4 тисяч, у Перу – більше 2 тисяч та 1,9 тисяч у Туреччині.

Загалом в усьому світі вилікувались 1 мільйон 120 тисяч людей.

Нагадаємо:

  • За минулу добу в Україні виявили 550 нових хворих на коронавірусну інфекцію.
  • Загалом в Україні зареєстрували 11 411 випадків COVID-19, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників, 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників.

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
Усі новини...
Реклама: