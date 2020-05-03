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Коронавірус: за добу у світі померли понад 5 тисяч людей

Неділя, 3 травня 2020, 06:35

За останню добу у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 5215 осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Очолює сумну першість за кількістю летальних випадків за останню добу США, там померла 1691 особа.

У Великій Британії жертвами захворювання стала 621 особа, в Італії – 474, у Бразилії – 340, в Еквадорі – 308, в Іспанії – 276, у Канаді – 175, у Франції – 166, у Мексиці – 113 та 100 жертв в Індії.

Найбільше нових випадків підтвердили у США – 29,7 тисяч. За цей період у Росії діагностували 9,6 тисяч хворих, у Великій Британії – 4,8 тисяч, у Бразилії – майже 4,5 тисяч, в Іспанії – понад 2,5 тисяч, в Індії – 2,4 тисяч, у Перу – більше 2 тисяч та 1,9 тисяч у Туреччині.

Загалом в усьому світі вилікувались 1 мільйон 120 тисяч людей.

Нагадаємо:

  • За минулу добу в Україні виявили 550 нових хворих на коронавірусну інфекцію.
  • Загалом в Україні зареєстрували 11 411 випадків COVID-19, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників, 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників.

Українська правда
Теми: коронавірус


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