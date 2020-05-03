На Рівненщині через спалах коронавірусу "закрили" село Познань

У селі Познань в Рокитнівському районі встановили контрольно-пропускний пункт та обмежили пересування по населеному пункту.

Джерело: сайт облдержадміністрації

Дослівно: "У селі Познань Рокитнівського району, де збільшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію, встановлено контрольно-пропускний пункт. Рішення посилити карантинні заходи та встановити блок-пост в населеному пункті було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій".

Деталі: У Рівненській ОДА зазначили, що на в’їзді в село в цілодобовому режимі чергують рятувальники, поліцейські, медики й прикордонники. Вони проводять температурний скринінг громадянам, дезінфекцію транспорту, перевіряють документи та з’ясовують причину приїзду. Крім цього, у селі обмежили пересування людей та рух транспорту з 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту.

На даний час, у селі на COVID-19 захворіло 6 осіб.

Варто зауважити, що станом на ранок 3 травня на Рівненщині зафіксовано 733 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 39 нових хворих.

Нагадаємо: 2 травня в Україні Covid-19 виявили у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.