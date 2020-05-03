В Україні виявили півтисячі нових хворих коронавірусом, ще 9 людей загинули
2 травня в Україні Covid-19 діагностували у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.
Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова, МОЗ у Фейсбуці
Деталі: Станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.
За останню добу виявили 502 нових хворих, це на 48 осіб менше, ніж днем раніше.
При цьому 9 паціентів з Covid-19 померли.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 435 випадків;
Волинська область — 324 випадки;
Дніпропетровська область — 448 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 423 випадки;
Закарпатська область — 508 випадків;
Запорізька область — 275 випадків;
Івано-Франківська область — 965 випадків;
Кіровоградська область — 397 випадків;
Київ — 1511 випадків;
Київська область — 784 випадки;
Львівська область — 473 випадки;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 149 випадків;
Одеська область — 409 випадків;
Полтавська область — 222 випадки;
Рівненська область — 726 випадків;
Сумська область — 110 випадків;
Тернопільська область — 868 випадків;
Харківська область — 348 випадків;
Херсонська область — 136 випадків;
Хмельницька область — 115 випадків;
Чернівецька область — 1818 випадків;
Черкаська область — 308 випадків;
Чернігівська область — 54 випадки.
Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31 724 повідомлення про підозру на COVID-19.
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