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В Україні виявили півтисячі нових хворих коронавірусом, ще 9 людей загинули

Неділя, 3 травня 2020, 09:55
В Україні виявили півтисячі нових хворих коронавірусом, ще 9 людей загинули

2 травня в Україні Covid-19 діагностували у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова, МОЗ у Фейсбуці

Деталі: Станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.

За останню добу виявили 502 нових хворих, це на 48 осіб менше, ніж днем раніше.

 

При цьому 9 паціентів з Covid-19 померли.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 435 випадків;

Волинська область — 324 випадки;

Дніпропетровська область — 448 випадків;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 423 випадки;

Закарпатська область — 508 випадків;

Запорізька область — 275 випадків;

Івано-Франківська область — 965 випадків;

Кіровоградська область — 397 випадків;

Київ — 1511 випадків;

Київська область — 784 випадки;

Львівська область — 473 випадки;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 149 випадків;

Одеська область — 409 випадків;

Полтавська область — 222 випадки;

Рівненська область — 726 випадків;

Сумська область — 110 випадків;

Тернопільська область — 868 випадків;

Харківська область — 348 випадків;

Херсонська область — 136 випадків;

Хмельницька область — 115 випадків;

Чернівецька область — 1818 випадків;

Черкаська область — 308 випадків;

Чернігівська область — 54 випадки.

Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31 724 повідомлення про підозру на COVID-19.

Усю динаміку пандемії "Українська правда" відслідковує тут.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: епідеміякоронавірусМОЗ
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