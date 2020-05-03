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Підприємці влаштували пікет під Офісом президента, вимагають послаблення карантину

Неділя, 3 травня 2020, 14:28
Підприємці влаштували пікет під Офісом президента, вимагають послаблення карантину

Під будівлею Офісу президента активісти та представники малого й середнього бізнесу протестували проти жорстких карантинних обмежень, які залишили їх без роботи.

Джерело: hromadske

Деталі: Протестувальники прийшли до Офісу президента з вимогою дозволити працювати.

Представники середнього та малого бізнесу влаштували мітинг під гаслом #SaveФОП (врятуйте ФОП). За словами присутніх, жорсткі карантинні обмеження залишили їх без можливости заробляти гроші.

Відпочатку мітингарі зібралися на Майдані, потім разом з активістами Автомайдану прийшли до ОП.

 

Нагадаємо:

Влада Черкас з 1 травня пом’якшила карантин для частини підприємців міста, в той час як на загальнодержавному рівні послаблення обмежень плануеться лише з 11 травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: мітингиОфіс президентабізнескарантинКиїв
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