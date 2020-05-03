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Парад 9 травня у Білорусі: Лукашенко чекає на свято російських політиків

Неділя, 3 травня 2020, 15:15
Парад 9 травня у Білорусі: Лукашенко чекає на свято російських політиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що деякі російські депутати і сенатори хочуть приїхати до Мінська на парад, влаштований на честь 9 травня.

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Ми вітаємо це. Нехай приїжджають. Якщо треба для цього виділити засоби зв'язку, ми забезпечимо. У нас аеропорт відкритий. Думаю, ми з керівництвом Росії домовимося про перельоти бажаючих побувати у нас. Ми від наших друзів і братів не закриваємо двері".

Деталі: При цьому Лукашенко не уточнив, хто саме з російської політичної еліти збирається відвідати урочистості на честь 9 травня.

Глава Білорусі також зазначив, що не може скасувати військовий парад, оскільки "тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід відбувся".

Лукашенко додав, що слід пам'ятає про те, як учасники війни вмирали "може бути, і від вірусів, інших хвороб, але вони це не відчували і часом про це не думали".

За словами президента Білорусі, ветерани Другої світової війни "першими зажадали, щоб їх привезли на цей захід".

Нагадаємо: Темпи поширення коронавірусу в Білорусі одні з найвищих у Європі.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьРосія9 травня
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