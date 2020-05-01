Темпи поширення коронавірусу в Білорусі одні з найвищих у Європі – ВООЗ

Темп приросту нових випадків коронавірусу в Білорусі є одним з найвищих у Європейському регіоні ВООЗ, в організації закликають до негайних дій щодо посилення заходів фізичного дистанціювання.

Джерело: представник ВООЗ у Білорусі Батир Бердикличев в інтерв'ю TUT.BY

Пряма мова: "Згідно з даними, наданими Міністерством охорони здоров'я, в країні спостерігається стійке зростання числа нових випадків COVID-19 протягом останніх 4,5 тижнів.

При цьому темп приросту нових випадків в Білорусі є одним з найвищих у Європейському регіоні ВООЗ.

Розвиток епідемії багато в чому залежить від вжитих заходів в масштабах країни. Епідемія в Білорусі перейшла в фазу місцевої трансмісії інфекції серед населення, що вимагає негайних дій щодо посилення заходів фізичного дистанціювання".

"При збереженні існуючої ситуації ми, скоріш за все, будемо змушені спостерігати подальше зростання нових випадків".

Деталі: Представник ВООЗ зазначив, що, навіть беручи до уваги можливості лабораторної діагностики країн, Білорусь має досить високий показник за кількістю випадків на 1 мільйон населення, випереджаючи, наприклад, країни Балтії, Фінляндії, Словаччини.

Він підкреслив, що всі ці країни суворо дотримуються заходів фізичного дистанціювання, що вплинуло на стримування темпів зростання епідемії.

За останню добу приріст нових випадків коронавірусу в країні склав 846 випадків. Це менше, ніж у попередні дні. 29 квітня було 973 нових випадки, 28 квітня - 919.

У Білорусі на 1 травня зареєстровано 14 917 осіб з позитивним аналізом на COVID-19.

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