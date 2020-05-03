В Одесі працюють магазинчики і кафе, люди без масок

У курортному районі Одеси Аркадія у неділю відкриті магазини й кафе, а люди масово прогулюються по вулиці без засобів захисту.

Джерело: відео "Української правди"

Деталі: На відео, яке є в розпорядженні УП, видно, що деякі кафе і невеликі магазини працюють, незважаючи на карантин, введений по всій країні у зв'язку з епідемією коронавірусу.

При цьому на вулиці багато людей, більшість із яких без захисних масок.

Що передувало: 2 травня Одеська область вийшла в лідери в Україні за кількістю нових випадків коронавірусу – за останню добу в області зареєстровано 80 випадків COVID-19. Всього на Одещині з початку епідемії коронавірус діагностували у 409 хворих.