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В Одесі працюють магазинчики і кафе, люди без масок

Неділя, 3 травня 2020, 18:43
В Одесі працюють магазинчики і кафе, люди без масок

У курортному районі Одеси Аркадія у неділю відкриті магазини й кафе, а люди масово прогулюються по вулиці без засобів захисту.

Джерело: відео "Української правди"

Деталі: На відео, яке є в розпорядженні УП, видно, що деякі кафе і невеликі магазини працюють, незважаючи на карантин, введений по всій країні у зв'язку з епідемією коронавірусу.

При цьому на вулиці багато людей, більшість із яких без захисних масок.

Що передувало: 2 травня Одеська область вийшла в лідери в Україні за кількістю нових випадків коронавірусу – за останню добу в області зареєстровано 80 випадків COVID-19. Всього на Одещині з початку епідемії коронавірус діагностували у 409 хворих.

Українська правда

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Теми: Одесакарантинторгівлякоронавірус
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