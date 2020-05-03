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У МОЗ назвали нову область-лідер по поширенню Covid-19

Неділя, 3 травня 2020, 10:46

Останнім часом найбільшу кількість нових випадків Covid-19 виявляли на Буковині, проте 2 травня в лідери вийшла Одеська область.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Одеській області – 80".

Деталі: У трійці лідерів, крім Одещини, 2 травня опинилися Чернівецька область (73 нових хворих) та Тенопільщина, де виявили 45 нових випадків Covid-19.

Загалом на Одещині з початку епідемії коронавірус діагностували у 409 хворих.

Усю динаміку пандемії "Українська правда" відслідковує тут.

Нагадаємо: 2 травня в Україні Covid-19 виявили у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.

Світлана Кізілова, УП
Теми: коронавірусОдеська областьепідеміяМОЗ


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