Поліція розслідує напад на ромів у Києві, шукає потерпілих

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом публікації в мережі Інтернет щодо неправомірних дій відносно ромів на вулиці Саперно-Слобідській.

Джерело: поліція Києва

Деталі: У поліції зазначили, що виявили публікацію під час моніторингу мережі Інтернет.

Правоохоронці вже поспілкувалися з автором публікації та отримали відповідні свідчення. Зараз поліцейські встановлюють самих потерпілих. До цієї роботи долучилися й автор публікації та волонтери.

На підставі зібраних даних слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, що поєднано з насильством) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Зазначається, що зусилля правоохоронців направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення та розшуку потерпілих.

Поліція просить свідків інциденту та тих, хто володіє будь-якою корисною для слідства інформацією, звернутися до Голосіївського управління поліції для надання свідчень або телефонувати на спецлінію 102.

Що передувало: Раніше волонтерка Віта Зіневич повідомила, що вранці 29 квітня у Голосіївському районі столиці спалили намет ромів, а самих представників ромської спільноти побили.