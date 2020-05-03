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У ще одному гуртожитку Запоріжжя виявили коронавірус

Неділя, 3 травня 2020, 22:01
У ще одному гуртожитку Запоріжжя виявили коронавірус

Вже у другому гуртожитку Запоріжжя виявили коронавірус, починається перевірка контактних осіб.

Джерело: Запорізька міська рада

Дослівно: "В одному з гуртожитків, який розташований у Заводському районі, сьогодні виявлено випадок захворюваності коронавірусом. За дорученням міського голови Володимира Буряка, ввечері відбулось засідання міського штабу для оперативного управління заходами по недопущенню подальшого розповсюдження коронавірусу.

Хвору відправлено до обласної інфекційної лікарні. Вже сьогодні розпочнеться перевірка контактних осіб".

Деталі: Жінка жила у гуртожитку на 4 поверсі, на якому проживає 45 осіб. В першу чергу візьмуть аналізи у всіх мешканців цього поверху. Вони залишатимуться на самоізоляції. Біля гуртожитку встановлено пост поліції.

Як повідомляє міськрада, за досвідом гуртожитку в Олександрівському районі міста, де раніше виявили коронавірус, всі інфіковані були виявлені на одному поверсі. Тому на даний момент вирішено обмежити пересування саме мешканців 4 поверху гуртожитку у Заводському районі.

Що передувало: 25 квітня в одному з гуртожитків в Олександрівському районі Запоріжжя виявили 11 хворих на коронавірусну інфекцію.

Українська правда

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Теми: Запоріжжякоронавірус
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