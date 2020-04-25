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У запорізькому гуртожитку стався спалах коронавірусу

Субота, 25 квітня 2020, 16:24
У запорізькому гуртожитку стався спалах коронавірусу

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк екстрено збирає міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій через виявлення осередку зараження людей коронавірусом.

Джерело: повідомлення пресслужби Запорізької міської ради

Деталі: Наразі відомо, що в одному з гуртожитків у Олександрівському районі Запоріжжя виявили 11 хворих на коронавірусну інфекцію.

Дослівно: "Проводяться відповідні протиепідемічні заходи: гуртожиток закрито та буде проведено санітарну обробку, а всім його мешканцям зроблять тести на виявлення коронавірусу".

При цьому мер Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook, коментуючи цю ситуацію, написав про вже 13 хворих, у яких виявили Covid-19.

За його словами, першою захворіла жінка, яку із симптомами госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. Після цього одразу ж зробили ПЛР-тести всім, хто живе з нею на одному поверсі гуртожитку. Серед 36 осіб виявили 12 хворих, у яких не було жодних симптомів коронавірусної інфекції.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків.

Українська правда
Теми: Запоріжжяепідеміякоронавірус
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