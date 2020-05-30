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Запуск космічного корабля Crew Dragon можуть перенести, погодні умови 50 на 50

Субота, 30 травня 2020, 02:21

Запуск космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon запланований на 30 травня о 22:22 може не відбутися, оскільки погодні умови у зоні запуску можуть завадити старту місії.

Джерело: очільник NASA Джим Брайденстайн. 45th Space Wing is a United States Space Force

Пряма мова очільника NASA Джима Брайденстайна: станом на 1:00 30 травня "Немає рішення щодо запуску Crew Dragon в суботу. Погодні умови будуть оцінені вранці"

Деталі: 45-е космічне крило ВПС США повідомляє, що в районі запуску пілотованої місії Crew Demo-2 є 50% ймовірності, що погодні умови завадять запуску космічного корабля 30 травня в 3:22 p.m. EDT (22:22 за київським часом) і 40% ймовірності, що запустити астронавтів у космос не вийде і в неділю 31 травня о 3:00 p.m. EDT (22:00 за київським часом).

Погана погода, що нависла над штатом Флорида, де розташований космічний центр імені Кеннеді пов'язана з тропічної бурею Бертою. Вона не повинна становити загрозу для запуску в ці вихідні, однак хмари, що залишилися після шторму, можуть перешкодити старту астронавтів.

Фахівці NASA зазначають, що для безпечного запуску Crew Dragon повинна бути не тільки ясна погода на стартовому майданчику, а й в океані, куди в разі аварійної ситуації приводниться капсула з екіпажем корабля.

Глава NASA наголосив, що безпека астронавтів є найвищим пріоритетом команди фахівців агентства.

Що було раніше:

Микола Донєв, УП
Теми: СШАкосмос


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