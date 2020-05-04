У світі нарахували більше 3,5 млн випадків коронавірусу

За весь час поширення коронавірусу у світі зареєстрували 3 мільйона 565 тисяч випадків захворювань, майже третина всіх випадків – у США.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Померли від ускладнень 248 тисяч хворих.

Нині активними залишаються 2 мільйона 162 тисячі випадків захворювання.

Найбільше хворих зафіксували у США – 1 мільйон 188 тисяч. За Штатами слідує Іспанії. Там зареєстрували понад 247 тисяч випадків. В Італії діагностували 210 тисяч випадків, у Великій Британії – майже 187 тисяч, у Франції – понад 168 тисяч, у Німеччині – більше 165 тисяч та понад 134 тисяч у Росії.

Побороли хворобу вже 1 мільйон 153 тисячі людей. У Штатах вилікувались 178 тисяч людей, в Іспанії – 148,5 тисяч, у Німеччині – 130 тисяч, в Італії – понад 81 тисяча.

Найбільше жертв захворювання підтвердили також у США – 68,5 тисяч. В Італії та Великій Британії померли по 28 тисяч хворих. В Іспанії та Франції загинули близько 25 тисяч.

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