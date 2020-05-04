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ООС: Один військовий поранений, ще троє отримали бойові травми 

Понеділок, 4 травня 2020, 07:16
ООС: Один військовий поранений, ще троє отримали бойові травми 

3 травня бойовики 11 разів порушили "тишу". Внаслідок обстрілів один військовий поранений та ще троє отримали бойові травми. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". 

Деталі: Найманці відкривали вогонь біля Широкиного, Богданівки, Авдіївки, Кам’янки та Пищевика. 

Російські окупанти також вели обстріли біля Старогнатівки, Оріхового, Кримського.

За даними розвідки, наші військові знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили.

З початку доби ворог знову відкривав вогонь.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – повідомили у штабі.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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