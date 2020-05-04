Тимошенко стала доларовою мільйонеркою

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко внесла зміни до матеріального становища та задекларувала майже 150 мільйонів гривень.

Джерело: сайт НАЗК, Telegram-канал нардепа попереднього скликання та журналіста "Української правди" Сергія Лещенка

Дослівно Лещенко: "Тимошенко задекларувала, що 24 квітня 2020 року вона отримала еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч 441 гривень від компанії Reid, Collins, Tsai LLP. Видом доходу вказано "компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, отримана в США на стадії досудового врегулювання".

Деталі: Колишній нардеп додав, що йому не вдалося знайти жодної публічної інформації про того, хто компенсував гроші Тимошенко.

Лещенко також повідомив, що у 2019 році дохід від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP декларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко.

18 липня 2019 року Власенко вказав отримання "іноземного доходу" в розмірі майже 57 мільйонів, а 19 липня отримання доходів у розмірі понад 57 мільйонів і майже 19 мільйонів.

Наразі 150 млн грн – це понад 5,5 млн доларів.

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