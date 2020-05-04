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Тимошенко стала доларовою мільйонеркою

Понеділок, 4 травня 2020, 10:47
Тимошенко стала доларовою мільйонеркою

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко внесла зміни до матеріального становища та задекларувала майже 150 мільйонів гривень.

Джерело: сайт НАЗК, Telegram-канал колишнього нардепа та журналіста "Української правди" Сергія Лещенка

Дослівно Лещенко: "Тимошенко задекларувала, що 24 квітня 2020 року вона отримала еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч 441 гривень від компанії Reid, Collins, Tsai LLP. Видом доходу вказано "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання".

 
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Деталі: Колишній нардеп додав, що йому не вдалося знайти жодної публічної інформації про того, хто компенсував гроші Тимошенко.

Лещенко також повідомив, що у 2019 році дохід від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP декларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко.

18 липня 2019 року Власенко вказав отримання "іноземного доходу" в розмірі майже 57 мільйонів, а 19 липня отримання доходів у розмірі понад 57 мільйонів і майже 19 мільйонів.

Наразі 150 млн грн – це понад 5,5 млн доларів.

Нагадаємо: 

  • У 2019 році Юлія Тимошенко задекларувала 184 тисячі гривень заробітної плати. У нардепа немає автомобіля та власної нерухомості.
  • У 2018 році Тимошенко задекларувала 899,8 тисяч гривень доходу (на 37% більше, ніж у 2017 році), а її чоловік Олександр Тимошенко минулого року отримав 6,9 мільйона (на 47% більше, ніж у 2017) гривень доходу.
  • Згідно із декларацією за 2018 рік, лідер "Батьківщини" орендувала у двоюрідної сестри Тетяни Шарапової будинок площею 588 кв. м у селі Козин під Києвом. Також у Шарапової у Козині вона орендує дві земельні ділянки загальною площею 3362 м кв.

Українська правда

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Теми: ТимошенкодеклараціїгрошіБатьківщина
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