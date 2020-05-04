Кличко повідомив про зменшення кількості киян з коронавірусом

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці зменшується кількість людей з коронавірусом.

Джерело: його брифінг, який транслювався в Youtube

Пряма мова: "Зазначу, що кількість людей, у яких виявили вірус, трохи зменшується".

Деталі: Водночас, наголосив він, зростає кількість інфікованих, якім потрібна госпіталізація.

За словами Кличка, протягом минулої добі в столиці виявлено ще 24 випадки захворювання на Covid-19, 1 людина загинула.

Усього станом на 4 травня, в Києві налічується 1535 зараження, 27 хворих померли.

В лікарнях перебувають 215 осіб, з них 4 дітей.

Як повідомив мер, рекордсменом із захворюваності є Дарницький район.

Передісторія: Станом на неділю, 3 квітня, в українській столиці налічувалось 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, плюс 17 хворих за добу.