Кличко повідомив про зменшення кількості киян з коронавірусом
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці зменшується кількість людей з коронавірусом.
Джерело: його брифінг, який транслювався в Youtube
Пряма мова: "Зазначу, що кількість людей, у яких виявили вірус, трохи зменшується".
Деталі: Водночас, наголосив він, зростає кількість інфікованих, якім потрібна госпіталізація.
За словами Кличка, протягом минулої добі в столиці виявлено ще 24 випадки захворювання на Covid-19, 1 людина загинула.
Усього станом на 4 травня, в Києві налічується 1535 зараження, 27 хворих померли.
В лікарнях перебувають 215 осіб, з них 4 дітей.
Як повідомив мер, рекордсменом із захворюваності є Дарницький район.
Передісторія: Станом на неділю, 3 квітня, в українській столиці налічувалось 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, плюс 17 хворих за добу.