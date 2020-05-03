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Кількість захворювань на COVID у Києві перевалила за 1,5 тисячі

Неділя, 3 травня 2020, 11:50

Станом на неділю в українській столиці вже 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, протягом минулої доби були виявлені ще 17 випадків.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Ще в 17 мешканців столиці лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. 1 випадок, на жаль, - летальний".

Деталі: За словами міського голови захворіли 6 жінок віком від 55 до 68 років та дівчинка, якій 6 місяців, а також 10 чоловікiв від 30 до 80 років.

У лікарні столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Нагадаємо:

  • У МОЗ назвали нову область-лідер по поширенню Covid-19.
  • 2 травня в Україні Covid-19 діагностували у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.

Українська правда
Теми: КиївепідеміяВіталій Кличкокоронавірус


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