У Києві дозволили продавати каву на виніс

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці дозволили закладам продавати каву на виніс.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови

Дослівно: "Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на виніс - це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на виніс під час обмежень. Тому і каву на виніс ми вже можемо дозволити".

Деталі: За словами Кличка, 5 травня комісія з надзвичайних ситуацій міста має ухвалити рішення про це та про регламент роботи кав'ярень. І тоді вони зможуть вже працювати на виніс - з дотриманням усіх норм, правил безпеки та регламентів.

Міський голова нагадав, що повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня.

З 12 травня в Києві планують відкрить:

Непродовольчі магазини (загальною площею до 300м2): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.

Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють

Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта

Кав‘ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день

Парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.

Тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці

Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10м2 та не більше 1 клієнта на 10м2.

Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення.

Автокінотеатри.

При цьому Кличко нагадав, що у всіх цих установах обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів.



Водночас зачиненими і надалі у столиці залишаться школи, дитячі садочки, дитячі і спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку.