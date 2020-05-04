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У Києві дозволили продавати каву на виніс

Понеділок, 4 травня 2020, 15:51

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці дозволили закладам продавати каву на виніс.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови

Дослівно: "Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на виніс - це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на виніс під час обмежень. Тому і каву на виніс ми вже можемо дозволити".

Деталі: За словами Кличка, 5 травня комісія з надзвичайних ситуацій міста має ухвалити рішення про це та про регламент роботи кав'ярень. І тоді вони зможуть вже працювати на виніс - з дотриманням усіх норм, правил безпеки та регламентів.

Міський голова нагадав, що повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня.

З 12 травня в Києві планують відкрить:

  • Непродовольчі магазини (загальною площею до 300м2): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.
    Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють
  • Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта
  • Кав‘ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день
  • Парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.
  • Тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці
  • Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10м2 та не більше 1 клієнта на 10м2.
  • Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення.
  • Автокінотеатри.

При цьому Кличко нагадав, що у всіх цих установах обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів.

Водночас зачиненими і надалі у столиці залишаться школи, дитячі садочки, дитячі і спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївкарантинкоронавірусCovid-2019


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