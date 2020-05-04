Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві дозволили продавати каву на виніс

Понеділок, 4 травня 2020, 15:51
У Києві дозволили продавати каву на виніс

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці дозволили закладам продавати каву на виніс.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови

Дослівно: "Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на виніс - це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на виніс під час обмежень. Тому і каву на виніс ми вже можемо дозволити".

Деталі: За словами Кличка, 5 травня комісія з надзвичайних ситуацій міста має ухвалити рішення про це та про регламент роботи кав'ярень. І тоді вони зможуть вже працювати на виніс - з дотриманням усіх норм, правил безпеки та регламентів.

Міський голова нагадав, що повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня.

З 12 травня в Києві планують відкрити:

  • Непродовольчі магазини (загальною площею до 300м2): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.
    Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють
  • Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта
  • Кав‘ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день
  • Парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.
  • Тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці
  • Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10м2 та не більше 1 клієнта на 10м2.
  • Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення.
  • Автокінотеатри.

При цьому Кличко нагадав, що у всіх цих установах обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів.

Водночас зачиненими і надалі у столиці залишаться школи, дитячі садочки, дитячі і спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку.

Передісторія

  • Станом на неділю, 3 квітня, в українській столиці налічувалось 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, плюс 17 хворих за добу.
  • З 11 травня в Україні скасували низку обмежень, введених через епідемію коронавірусу. З 11 травня відкриються парки, сквери, зони відпочинку; салони краси, перукарні; оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ; заклади громадського харчування на виніс; літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності; музеї, бібліотеки; тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах; сервіс побутової техніки; стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.
  • Водночас, карантин та інші обмеження в Україні продовжили до 22 травня.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївкарантинкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Віталій Кличко
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: