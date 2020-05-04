Вбивство журналіста Комарова: від поліції вимагають звіту про розслідування

Національна спілка журналістів України вимагає від правоохоронців прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова у Черкасах у 2019 році.

Джерело: повідомлення на сайті спілки

Дослівно: "Національна спілка журналістів України наполягає на публічному звіті правоохоронців щодо належних зусиль для розкриття убивства журналіста".

Деталі: У спілці нагадали, рік тому в Черкасах жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. 4 травня близько 9 години ранку його із розбитою головою побачили перехожі. Після нападу журналіст перебував у реанімації в надзвичайно важкому стані. У ніч на 20 червня Комаров помер, не виходячи з коми.

Зазначається, що Комаров у своїх публікаціях не раз оприлюднював факти розкрадання бюджетних коштів, корупції, тощо. У 2016 році журналіста уже намагалися застрелити. Тож, журналістська спільнота припускає, що його побиття пов’язане з професійною діяльністю.

У НСЖУ зауважили, що відразу після смерті поліція гучно заявляла про посилену роботу над розкриттям злочину, але і досі про результати не чутно.

Як зазначає секретар спілки, медіа-юрист Валерій Макеєв, якщо на початку поліція щотижня звітувала про хід справи, то нині таких звітів немає. За його словами, розслідування ведеться абсолютно непублічно.

Передісторія: 20 червня 2019 року черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував у комі після побиття 4 травня, помер.

Того ж дня поліція заявила, що правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства: професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів.