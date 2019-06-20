Побитий 4 травня у Черкасах журналіст Комаров помер, не виходячи з коми

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Четвер, 20 червня 2019, 07:32

Черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував у комі після побиття 4 травня, помер.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко в Facebook.

"Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми", - написав він.

Томіленко зазначив, що єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, - саме професійна діяльність Вадима Комарова.

"Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми", - пояснив Томіленко.

Він додав, що НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова.

"Продовжуємо вимагати реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів! Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета, сумний список поповнюється новим прізвищем", - заявив голова Національної спілки журналістів.

Нагадаємо

  • 4 травня голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко повідомив про жорстоке побиття відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Після нападу Комаров перебував у реанімації "у надзвичайно важкому стані". Його прооперували, після чого Комаров впав у кому. 
  • За фактом нападу на Комарова поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження), однак згодом перекваліфікувала його на ст.115 КК (Замах на умисне вбивство).

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Теми: вбивство ЗМІ свобода слова


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