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"Треба виправляти": Зеленський розкритикував другий етап медреформи

Понеділок, 4 травня 2020, 17:48
Треба виправляти: Зеленський розкритикував другий етап медреформи

Президент Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря запропонувати шляхи вирішення проблем, що виникли в результаті запровадження другого етапу медичної реформи.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Деталі: Зеленський розповів, що робоча група, створена для оцінювання результатів реформи, надала свої висновки, які свідчать, що реформа має як плюси, так і мінуси.

За його словами, завдання держави наразі – не згортати реформу, а виправити її помилки.

Також Зеленський сказав, що не може допустити, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі, які передбачає другий етап реформи, 50 тисяч медиків втратили роботу.

Президент закликав запропонувати шляхи вирішення цих питань.

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Передісторія:

  • У лютому Зеленський повідомив, що збере колегію із видатних спеціалістів медицини, аби вони проаналізували медичну реформу.

Українська правда
Теми: Зеленськийреформимедицина
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