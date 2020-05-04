Усі розділи
Укр / Рус

Єрмак пояснив, кого Україна сприйме у якості представників окупованого Донбасу

Понеділок, 4 травня 2020, 20:45

Офіційний статус представників ОРДЛО, з якими Київ вестиме консультації, не буде наданий особам з подвійним громадянством.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на онлайн-зустрічі, організованій американським Atlantic Council, повідомляє кореспондент Європейської правди, що бере у ній участь.

Єрмак з власної ініціативи взявся прокоментувати ідею про створення у рамках ТКГ Консультативної ради, за участі представників ОРДЛО, та запевнив учасників зустрічі у тому, що "червоні лінії, окреслені президентом, залишаються незмінними". "Україна ніколи не вестиме жодних переговорів із так званими "ДНР" та "ЛНР"", - наголосив Єрмак.

Звертає на себе увагу те, що Єрмак не заявив про відмову від ідеї "консультативної ради", однак говорив про цю ідею у минулому часі.

Втім, глава ОПУ заявив, що Україна і надалі має намір виконати пункт мінських домовленостей про "погодження 3 законодавчих актів з представниками (непідконтрольної уряду) території".

"Україна сприймає в якості представників територій – представників громадянсього суспільство, причому громадян України, які мають єдине громадянство України – я підкреслю це, оскільки Росія роздає свої паспорти на Донбасі", - заявив Єрмак.

"(Ми говоримо про) громадян України ,які не брали участь у військових діях, які не вбивали наших солдатів, які не приймали злочинних рішень, але вимушено залишилися на непідконтрольних територіях – з такими людьми ми готові говорити (щодо погодження українського законодавства)", - заявив він.

Як повідомлялося, також Андрій Єрмак запропонував нову ідею для поштовху переговорів щодо Донбасу.

Теми: ДонбасООСАндрій Єрмак


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін

120 тисяч смертей: Зеленський назвав можливі наслідки скасування карантину

Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела

Тимошенко пояснила, звідки у неї мільйони доларів

Аваков розповів про порушення карантину в "Епіцентрі" та "Велюрі"

УРЯД ПОМ’ЯКШИВ КАРАНТИН З 11 ТРАВНЯ

Усі головні новини...
Донбас
Бойовики 4 рази порушили "тишу"
ООС: Один військовий поранений, ще троє отримали бойові травми 
Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі постраждали троє українських бійців
Останні новини
21:01
В Україну прилетів "Антей" із медвантажем
20:45
Єрмак пояснив, кого Україна сприйме у якості представників окупованого Донбасу
20:43
Економічні новини 4 травня: карантин, закон про землю, доходи держбюджету
20:32
Для розробки вакцини від коронавірусу зібрали 7,4 млрд євро – Єврокомісія
20:26
В інтернаті Запоріжжя дитина захворіла на COVID-19
19:58
Офіційний курс: гривня суттєво ослабла до євро
19:56
Бойовики 4 рази порушили "тишу"
19:40
Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін
19:38
Справа Суркісів і Приватбанку: Верховний суд вважає тиском заяву Венедіктової
19:30
Печерський суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!