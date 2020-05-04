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Єрмак пояснив, кого Україна сприйме у якості представників окупованого Донбасу

Понеділок, 4 травня 2020, 20:45
Єрмак пояснив, кого Україна сприйме у якості представників окупованого Донбасу

Офіційний статус представників ОРДЛО, з якими Київ вестиме консультації, не буде наданий особам з подвійним громадянством.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на онлайн-зустрічі, організованій американським Atlantic Council, повідомляє кореспондент Європейської правди, що бере у ній участь.

Єрмак з власної ініціативи взявся прокоментувати ідею про створення у рамках ТКГ Консультативної ради, за участі представників ОРДЛО, та запевнив учасників зустрічі у тому, що "червоні лінії, окреслені президентом, залишаються незмінними". "Україна ніколи не вестиме жодних переговорів із так званими "ДНР" та "ЛНР"", - наголосив Єрмак.

Звертає на себе увагу те, що Єрмак не заявив про відмову від ідеї "консультативної ради", однак говорив про цю ідею у минулому часі.

Втім, глава ОПУ заявив, що Україна і надалі має намір виконати пункт мінських домовленостей про "погодження 3 законодавчих актів з представниками (непідконтрольної уряду) території".

"Україна сприймає в якості представників територій – представників громадянсього суспільство, причому громадян України, які мають єдине громадянство України – я підкреслю це, оскільки Росія роздає свої паспорти на Донбасі", - заявив Єрмак.

"(Ми говоримо про) громадян України ,які не брали участь у військових діях, які не вбивали наших солдатів, які не приймали злочинних рішень, але вимушено залишилися на непідконтрольних територіях – з такими людьми ми готові говорити (щодо погодження українського законодавства)", - заявив він.

Як повідомлялося, також Андрій Єрмак запропонував нову ідею для поштовху переговорів щодо Донбасу.

Теми: ДонбасООСАндрій Єрмак
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