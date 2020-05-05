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Трамп про коронавірус: "Я думаю, що вони зробили жахливу помилку"

Вівторок, 5 травня 2020, 03:06

Президент США Дональд Трамп знову припустив, що новий коронавірус поширився з лабораторії Уханя (Китай).

Джерело: the guardian

Пряма мова: "Я думаю, що вони зробили жахливу помилку і не хотіли визнавати це".

Що було раніше: держсекретар Майк Помпео заявив, що є "значна кількість доказів" того, що новий коронавірус з'явився в китайській лабораторії, але не заперечує висновок спецслужб США про те, що він не був створений людиною.

Теми: СШАКитайкоронавірус


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