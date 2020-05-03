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Укр / Рус

Помпео заявил о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане

Воскресенье, 3 мая 2020, 22:37

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

Источник: Помпео в интервью ABC News в воскресенье, сообщает Reuters

Прямая речь: "Существует значительное количество доказательств того, что это вышло из той лаборатории в Ухане".

"Лучшие эксперты до сих пор думают, что это было сделано человеком. У меня нет причин не верить этому".

Детали: При этом, когда интервьюер указал, что выводы спецслужб США свидетельствуют о другом, Помпео отступил, сказав: "Я видел, что говорит разведывательное сообщество. У меня нет оснований полагать, что они ошиблись".

Государственный департамент США пока не ответил на запрос о разъяснении комментариев Помпео.

Что предшествовало: В отчете директора Национальной разведки США, опубликованном в четверг, говорится, что разведка соглашается с "широким научным консенсусом" о том, что эта болезнь не была создана человеком.

Справка: По состоянию на 3 мая в США зафиксировано 1 132 539 случаев коронавируса, из них 29 078 за последние сутки. Умерло с начала эпидемии 66 369 человек, за последние сутки – 1426.

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Украинская правда
Темы: СШАкоронавирусКитай


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