Усі розділи
Укр / Рус

Формування Російської Федерації 12 разів порушили "режим тиші"

Вівторок, 5 травня 2020, 07:07

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Дослівно: "По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, наші підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки відвазі та рішучості українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з 82 мм мінометів обстріляв наші позиції біля Невельського. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Теми: ООСвійнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВООЗ відреагувала на заяви США про походження коронавірусу

Трамп про коронавірус: "Я думаю, що вони зробили жахливу помилку"

Від ускладнень, викликаних коронавірусом померло 250 тисяч людей

Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком – заступник голови ОП

Єрмак пояснив, кого Україна сприйме у якості представників окупованого Донбасу

Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін

Усі головні новини...
ООС
Єрмак пояснив, кого Україна сприйме у якості представників окупованого Донбасу
Бойовики 4 рази порушили "тишу"
ООС: Один військовий поранений, ще троє отримали бойові травми 
Останні новини
07:07
Формування Російської Федерації 12 разів порушили "режим тиші"
05:39
За добу підтверджено 79 000 випадків COVID-19 
04:44
ВООЗ відреагувала на заяви США про походження коронавірусу
03:31
Від коронавіруса в США загине до 100 тисяч громадян — Трамп
03:06
Трамп про коронавірус: "Я думаю, що вони зробили жахливу помилку"
02:40
Президентські вибори в Білорусі відбудуться влітку — Лукашенко
01:48
Від ускладнень, викликаних коронавірусом померло 250 тисяч людей
01:02
Рівень води в Десні впав до мінімуму за 140 років
00:32
МОН: навчальний рік у школах завершиться дистанційно
23:42
На Одещині на коронавірус масово захворіли діти у громаді ромів
Усі новини...