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Формування Російської Федерації 12 разів порушили "режим тиші"

Вівторок, 5 травня 2020, 07:07
Формування Російської Федерації 12 разів порушили режим тиші

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Дослівно: "По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, наші підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки відвазі та рішучості українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з 82 мм мінометів обстріляв наші позиції біля Невельського. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСвійнаРосія
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