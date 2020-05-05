Статті про режим Путіна та вбивство в Україні отримали Пулітцерівську премію

У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії 2020 року – серед них співробітники видання "The New York Times", які зробили серію з 8 матеріалів про режим президента Росії Володимира Путіна.

Серед них є і репортаж про вбивство на замовлення ФСБ українського військового Івана Мамчура.

Джерело: сайт Пулітцерівської премії, hromadske

Деталі: Лауреатів Пулітцерівської премії 2020 року у 15 категоріях журналістики та 7 книжкових, драматичних і музичних творів оголосили 4 травня. Також було нагороджено "спеціальну цитату".

"The New York Times" отримала нагороду у номінації "Міжнародний репортаж" за матеріали про ймовірне втручання Росії у справи інших країн, зокрема Африки, Європи та Близького Сходу.

Серед восьми матеріалів є і репортаж з України, а саме про вбивство у 2016 році на замовлення Федеральної служби безпеки Росії у Рівному українського військового Івана Мамчура.

Також у серію входять матеріали про отруєння болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева, про інтереси Росії у конфлікті у Лівії та Центрально-Африканській республіці, а також бомбардування російською авіацією лікарень у Сирії.

У найбільш престижній номінації "За служіння суспільству" премію отримали журналісти газети "Anchorage Daily News" і проєкту "ProPublica" за розслідування про сексуальне насилля на Алясці та про поліцейських, які дозволили підозрюваним втекти від покарання.

Агентство "Reuters" отримало нагороду "Новинна фотографія" за висвітлення протестних акцій у Гонконгу у 2019 році.

Нагороду за найкраще "Художнє фото" отримала агенція "Associated Press" за історію з Кашміру.

У номінації "Роз’яснювальний репортаж" лауреатом стали співробітники "The Washington Post" з серією матеріалів, які показали "жахливий вплив екстремальних температур на планету".

Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у США у сфері літератури, журналістики, музики й театру.