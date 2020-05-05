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Опозиція і кілька "слуг" зібрали голоси для позачергової Ради – Порошенко

Вівторок, 5 травня 2020, 08:54
Опозиція і кілька слуг зібрали голоси для позачергової Ради – Порошенко

Опозиційні фракції і групи при підтримці трьох депутатів від "Слуги народу" зібрали 150 голосів для скликання позачергового засідання Верховної Ради.

Джерело: експрезидент і співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV, слова якого передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я дякую "Батьківщині"," Голосу", які в повному складі підписали підписні листи про скликання позачергової сесії. Я дякую всім фракціям парламенту: "Довіра", "За майбутнє", "ОПЗЖ", "ЄС" і трьом депутатам від "Слуги народу", які всупереч волі фракції поставили підписи.

У мене є гарна новина: ми зібрали 150 підписів в умовах, коли "Слуга народу" блокувала, тому що отримала команду не підписувати і не виносити на розгляд (законопроекти - ІФ). Завтра ці підписи будуть здані до Верховної Ради. Ми вимагаємо, щоб вже на цьому тижні вони були проголосовані".

Деталі: За словами Порошенка, підписанти вимагають розглянути три законопроекти.

Перший із них передбачає виплату медпрацівнику страховки у 200 тис. грн в разі захворювання, а в разі смерті - виплата складе 1,5 млн грн.

Друга ініціатива стосується тест-систем і третя - виплати надбавок до заробітних плат медпрацівникам, залученим до протиепідемічних заходів.

Колишній президент висловив сподівання, що не пізніше п'ятниці, а краще в четвер голова Верховної Ради скличе позачергове засідання.

Нагадаємо: У фракції "Слуга народу" планують наступне позачергове засідання Верховної Ради на 12 травня. На ньому збираються в другому читанні розглянути так званий антиколомойський законопроєкт про банки.

Теми: Верховна РадаПорошенкоопозиція
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