Позачергове засідання Ради планують на 12 травня – нардеп

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 12 травня.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кравчук: "Так, справді засідання планується на 12 травня.

І ми плануємо в другому читанні у вівторок розглянути законопроєкт про банки".

Деталі: Вона нагадала, що до запланованої дати проведення позачергового засідання закінчиться передбачений регламентом Верховної Ради термін для ознайомлення народних депутатів з порівняльною таблицею правок до другого читання законопроєкту про банки.

Кравчук допускає, що депутати розглядатимуть законопроєкти повноцінний робочий день.

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