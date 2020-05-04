Усі розділи
Укр / Рус

Позачергове засідання Ради планують на 12 травня – нардеп

Понеділок, 4 травня 2020, 16:58

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 12 травня.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кравчук: "Так, справді засідання планується на 12 травня.

І ми плануємо в другому читанні у вівторок розглянути законопроєкт про банки".

Деталі: Вона нагадала, що до запланованої дати проведення позачергового засідання закінчиться передбачений регламентом Верховної Ради термін для ознайомлення народних депутатів з порівняльною таблицею правок до другого читання законопроєкту про банки.

Кравчук допускає, що депутати розглядатимуть законопроєкти повноцінний робочий день.

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Передсторія:

  • Верховна Рада підтримала розгляд у другому читанні так званого "антиколомойського" законопроєкту про банки за особливою процедурою, що дозволить швидше його розглянути.
  • Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правокдо "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.
  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читаннітак званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
  • МВФзакликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Теми: Верховна РадаСлуга народузаконодавство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

120 тисяч смертей: Зеленський назвав можливі наслідки скасування карантину

Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела

Тимошенко пояснила, звідки у неї мільйони доларів

Аваков розповів про порушення карантину в "Епіцентрі" та "Велюрі"

УРЯД ПОМ’ЯКШИВ КАРАНТИН З 11 ТРАВНЯ

ІнфографікаСоціологи показали свіжий рейтинг партій

Усі головні новини...
Верховна Рада
З 16 тисяч правок, наполягли лише на одній – нардеп про спецрозгляд "антиколомойського" закону
Частина нардепів не отримає зарплату через прогули – ОПОРА
Арахамія заявив, що Тищенка мають покарати через скандал із рестораном
Останні новини
17:28
Українці з більшою довірою ставляться тільки до Зеленського
17:22
120 тисяч смертей: Зеленський назвав можливі наслідки скасування карантину
17:01
У квітні обсяг польотів у повітряному просторі України знизився на 90%
16:58
Позачергове засідання Ради планують на 12 травня – нардеп
16:47
Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела
16:30
48 нардепів просять КС визнати закон про землю неконституційним
16:21
фото, відеоКиїв знову затопило після зливи
16:14
Карантин: Кабмін рекомендував держбанкам обмежити зарплати керівництва
16:07
Вбивство журналіста Комарова: від поліції вимагають звіту про розслідування
16:06
У КМДА готові відшкодувати витрати на кремацію померлих від коронавіруса
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!