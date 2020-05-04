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Позачергове засідання Ради планують на 12 травня – нардеп

Понеділок, 4 травня 2020, 16:58
Позачергове засідання Ради планують на 12 травня – нардеп

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 12 травня.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кравчук: "Так, справді засідання планується на 12 травня.

І ми плануємо в другому читанні у вівторок розглянути законопроєкт про банки".

Деталі: Вона нагадала, що до запланованої дати проведення позачергового засідання закінчиться передбачений регламентом Верховної Ради термін для ознайомлення народних депутатів з порівняльною таблицею правок до другого читання законопроєкту про банки.

Кравчук допускає, що депутати розглядатимуть законопроєкти повноцінний робочий день.

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Передсторія:

  • Верховна Рада підтримала розгляд у другому читанні так званого "антиколомойського" законопроєкту про банки за особливою процедурою, що дозволить швидше його розглянути.
  • Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правокдо "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.
  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читаннітак званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
  • МВФзакликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Теми: Верховна РадаСлуга народузаконодавство
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