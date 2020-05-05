Усі розділи
Укр / Рус

Уряд збирається розширити послаблення карантину

Вівторок, 5 травня 2020, 11:46

Кабінет міністрів доопрацьовує своє рішення про пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня, щоб додати в нього більше видів підприємництва.

Джерело: сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Дослівно: "До 11 травня будуть доопрацьовані норми, які ще  розширять перелік видів господарської діяльності на першому етапі послаблення карантину. Рішення мають бути прийняті на наступних засіданнях Уряду".

Деталі: За даними міністерства, про це було домовлено на засіданні Кабміну в понеділок, 4 травня.

Доповнюється...

Теми: карантинКабінет міністрівбізнескоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаКоронавірус у Москві: за день в 15 разів більше заражень, ніж по всій Україні

інфографікаЩоденна захворюваність на Covid-19 в Україні впала нижче 400 випадків

фотоПутін нагородив Кім Чен Ина медаллю

ВООЗ відреагувала на заяви США про походження коронавірусу

Трамп про коронавірус: "Я думаю, що вони зробили жахливу помилку"

Від коронавірусу померли 250 тисяч людей

Усі головні новини...
карантин
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
МОЗ про пом’якшення карантину: Важко дихати не в масці, а з запаленням легень
У Сербії визначили дату виборів, відкладених через коронавірус
Останні новини
11:47
інфографікаОфіс президента показав звіт фонду щодо боротьби з COVID-19
11:46
Уряд збирається розширити послаблення карантину
11:30
Степанов божиться, що медреформу не згортатимуть, а лише виправлять помилки
11:30
Шмигаль розповів, як уряд допомагатиме бізнесу
11:15
фотоНа Львівщині зруйнували пам'ятку археології VII століття заради гіпсової статуї Богородиці
11:13
Курс гривні майже не змінився, НБУ викуповував надлишки валюти
10:52
інфографікаКоронавірус у Москві: за день в 15 разів більше заражень, ніж по всій Україні
10:23
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
10:14
Міністр економіки назвав систему ProZorro "дивною"
10:05
Одещина знову потрапила у лідери із заражень коронавірусом за добу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!