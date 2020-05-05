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Уряд збирається розширити послаблення карантину

Вівторок, 5 травня 2020, 11:46
Уряд збирається розширити послаблення карантину

Кабінет міністрів доопрацьовує своє рішення про пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня, щоб додати в нього більше видів підприємництва.

Джерело: сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Дослівно: "До 11 травня будуть доопрацьовані норми, які ще  розширять перелік видів господарської діяльності на першому етапі послаблення карантину. Рішення мають бути прийняті на наступних засіданнях Уряду".

Деталі: За даними міністерства, про це було домовлено на засіданні Кабміну в понеділок, 4 травня.

Передісторія: На своєму позачерговому засіданні в понеділок Кабінет міністрів вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.

Цим же рішенням уряд також продовжив дію карантину в Україні до 22 травня 2020 року.

Згідно з постановою з 11 травня можуть відкриватись:

  • парки, сквери, зони відпочинку;
  • салони краси, перукарні;
  • оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
  • заклади громадського харчування на виніс;
  • літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
  • музеї, бібліотеки;
  • тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
  • сервіс побутової техніки;
  • стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

Українська правда
Теми: карантинКабінет міністрівбізнескоронавірус
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