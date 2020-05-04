УРЯД ПОМ’ЯКШИВ КАРАНТИН З 11 ТРАВНЯ

Кабінет міністрів вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.

Джерело: позачергове засідання уряду

Деталі: Кабмін прийняв відповідну постанову, але вирішив, що вона ще буде доопрацьована протягом двох днів.

Цим рішенням уряд також продовжив дію карантину в Україні до 22 травня 2020 року.

Згідно з постановою з 11 травня можуть відкриватись:

парки, сквери, зони відпочинку;

салони краси, перукарні;

оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;

заклади громадського харчування на виніс;

літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;

музеї, бібліотеки;

тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;

сервіс побутової техніки;

стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

В уряді пообіцяли, що детальний список буде опублікований протягом двох днів.

Там нагадали також, що решта обмежень продовжується до 22 травня.

Передісторія: це вже третє продовження карантину в Україні, але тепер з послабленням.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.