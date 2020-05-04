УРЯД ПОМ’ЯКШИВ КАРАНТИН З 11 ТРАВНЯ
Кабінет міністрів вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.
Джерело: позачергове засідання уряду
Деталі: Кабмін прийняв відповідну постанову, але вирішив, що вона ще буде доопрацьована протягом двох днів.
Цим рішенням уряд також продовжив дію карантину в Україні до 22 травня 2020 року.
Згідно з постановою з 11 травня можуть відкриватись:
- парки, сквери, зони відпочинку;
- салони краси, перукарні;
- оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
- заклади громадського харчування на виніс;
- літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
- музеї, бібліотеки;
- тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
- сервіс побутової техніки;
- стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.
В уряді пообіцяли, що детальний список буде опублікований протягом двох днів.
Там нагадали також, що решта обмежень продовжується до 22 травня.
Передісторія: це вже третє продовження карантину в Україні, але тепер з послабленням.
Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.