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УРЯД ПОМ’ЯКШИВ КАРАНТИН З 11 ТРАВНЯ

Понеділок, 4 травня 2020, 14:02

Кабінет міністрів вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.

Джерело: позачергове засідання уряду

Деталі: Кабмін прийняв відповідну постанову, але вирішив, що вона ще буде доопрацьована протягом двох днів.

Цим рішенням уряд також продовжив дію карантину в Україні до 22 травня 2020 року.

Згідно з постановою з 11 травня можуть відкриватись:

  • парки, сквери, зони відпочинку;
  • салони краси, перукарні;
  • оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
  • заклади громадського харчування на виніс;
  • літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
  • музеї, бібліотеки;
  • тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
  • сервіс побутової техніки;
  • стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

В уряді пообіцяли, що детальний список буде опублікований протягом двох днів.

Там нагадали також, що решта обмежень продовжується до 22 травня.

Передісторія: це вже третє продовження карантину в Україні, але тепер з послабленням.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

Євген Кізілов, УП


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