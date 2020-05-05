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Шмигаль: Скоріш за все, карантин продовжимо і після 22 травня

Вівторок, 5 травня 2020, 12:22

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що карантинні обмеження, введені в Україні через епідемію коронавірусу, будуть продовжені ще раз, після 22 травня.

Джерело: його інтерв’ю "Українському радіо"

Пряма мова: "Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все,  спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні".

Деталі: Голова уряду нагадав, що 4 травня Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину ще на 2 місяці.

Передісторія: Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. Це було вже третє продовження.

Теми: карантинШмигаль коронавірусCovid-2019Кабінет міністрів


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