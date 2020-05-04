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КАБМІН ПРОДОВЖИВ КАРАНТИН ДО 22 ТРАВНЯ

Понеділок, 4 травня 2020, 13:26
КАБМІН ПРОДОВЖИВ КАРАНТИН ДО 22 ТРАВНЯ

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок продовжив дію карантину в Україні до 22 травня.

Джерело: заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні

Пряма мова: "Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будем дивитись, як буде рухатись пандемія у світі і як буде відбуватись коливання кривої захворюваності у нас в Україні".

Деталі: За його словами, Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації, тому України теж не може повністю знімати обмеження.

Прем’єр зауважив, що відносно непогана ситуація з епідемією в нашій країні – це результат вчасно введеного карантину і дисциплінованості українців, які ці обмеження слухняно виконують.

В кінці засідання Кабмін ухвалив відповідну постанову. Нею також уряд скасував з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.

Передісторія: це вже третє продовження карантину в Україні.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинКабінет міністрівкоронавірус
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