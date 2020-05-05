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У Раду внесли закон, який дозволить чиновникам ховати позашлюбних дітей

Вівторок, 5 травня 2020, 13:23

Група народних депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт, мета якого дозволити чиновникам не показувати в деклараціях позашлюбних дітей.

Джерело: блог керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна на Українські правді, інформація про законопроєкт на сайті парламенту

Пряма мова Шабуніна: "Розкажу вам про пріоритети нашої політичної еліти під час епідемії. 28 депутатів (серед яких віце-спікер та кілька голів комітетів) п'ять днів тому зареєстрували законопроєкт. Його одразу почали пхати в порядок денний позачергової сесії".

Деталі: Антикорупціонер звернув увагу, що головна ціль законопроєкту – дозволити не декларувати майно неповнолітніх дітей, які не живуть з батьками-декларантами.

І справа тут навіть не в корупції, підкреслює Шабунін, а в "небажанні когось з авторів засвітити в декларації позашлюбних дітей".

А щоб не ганьбитися тільки цією нормою, пише голова ЦПК, її заховали серед інших змін, які не є такими нагальними, щоб під час епідемії їх вносити в порядок денний ВР.

Українська правда
Теми: Верховна Рададітизаконодавство


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