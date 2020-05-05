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У Кременчуці закрили обласну лікарню: більше 40 хворих на коронавірус

Вівторок, 5 травня 2020, 17:43

У Кременчуці Полтавської області закрили Центральну районну лікарню, оскільки значна кількість персоналу і їх родичів заразилася коронавірусом.

Джерело: повідомлення Кременчуцької міської ради

Дослівно: "На сьогоднішній день з 85-ти випадків захворювання на COVID-19, зареєстрованих у місті, 43 особи  - це медичні працівники ЦРЛ та члени їх родин. Практично щодня виявляють випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, пов’язані із Центральною районною лікарнею Кременчуцького району, яка територіально знаходиться на території Кременчука".

Деталі: До лікарні в понеділок приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров’я, і було прийнято рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 та проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні.

Станом на 5 травня в Полтавській області зареєстровано 231 випадок захворювання на корона вірус.

Українська правда
Теми: КременчукПолтавська областькоронавірус


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