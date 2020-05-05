Щоденна захворюваність на Covid-19 в Україні впала нижче 400 випадків
За минулу добу, 4 травня, в Україні зафіксовано 366 нових випадків зараження коронавірусом.
Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ у Telegram
Деталі: При цьому за добу 13 хворих померли і 256 одужали.
Загалом в Україні вже налічується 12 697 випадків захворювання.
За даними ЦГЗ, хворобу підтверджено у 881 дитини та 2 479 медиків.
За весь період епідемії від ускладнень, викликаних хворобою, в Україні померли 316 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 1 875 пацієнтів вже одужали, з них 424 медпрацівники.
По регіонах випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 454 (216 одужали);
Волинська обл. — 343 (88 одужали);
Дніпропетровська обл. — 478 (70 одужали);
Донецька обл. — 83 (13 одужали);
Житомирська обл. — 448 (31 одужав);
Закарпатська обл. — 546 (65 одужали);
Запорізька обл. — 287 (86 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1 015 (91 одужав);
м. Київ — 1 583 (91 одужали);
Київська обл. — 866 (85 одужали);
Кіровоградська обл. — 401 (154 одужали);
Львівська обл. — 514 (106 одужали);
Луганська обл. — 38 (7 одужали);
Миколаївська обл. — 163 (18 одужали);
Одеська обл. — 469 (18 одужали);
Полтавська обл. — 231 (36 одужали);
Рівненська обл. — 779 (91 одужав);
Сумська обл. — 112 (63 одужали);
Тернопільська обл. — 923 (172 одужали);
Харківська обл. — 377 (36 одужали);
Херсонська обл. — 142 (57 одужали);
Хмельницька обл. — 119 (28 одужали);
Черкаська обл. — 314 (69 одужали);
Чернівецька обл. — 1 948 (175 одужали);
Чернігівська обл. — 64 (9 одужали).
Нагадаємо: Останнім часом щоденне виявлення нових хворих на Covid-19 показувало від 400 до 600 випадків.
Так, протягом 3 травня в Україні було зафіксовано 418 нових випадків зараження коронавірусом. 2 травня нових заражень було ще більше – 550.