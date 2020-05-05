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Щоденна захворюваність на Covid-19 в Україні впала нижче 400 випадків

Вівторок, 5 травня 2020, 09:19
Щоденна захворюваність на Covid-19 в Україні впала нижче 400 випадків

За минулу добу, 4 травня, в Україні зафіксовано 366 нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ у Telegram

Деталі: При цьому за добу 13 хворих померли і 256 одужали.

Загалом в Україні вже налічується 12 697 випадків захворювання.

За даними ЦГЗ, хворобу підтверджено у 881 дитини та 2 479 медиків.

За весь період епідемії від ускладнень, викликаних хворобою, в Україні померли 316 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1 875 пацієнтів вже одужали, з них 424 медпрацівники.

По регіонах випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 454 (216 одужали);

Волинська обл. —  343 (88 одужали);

Дніпропетровська обл. —  478 (70 одужали);

Донецька обл. — 83 (13 одужали);

Житомирська обл. — 448 (31 одужав);

Закарпатська обл. — 546 (65 одужали);

Запорізька обл. —  287 (86 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1 015 (91 одужав);

м. Київ — 1 583 (91 одужали);

Київська обл. — 866 (85 одужали);

Кіровоградська обл. — 401 (154 одужали);

Львівська обл. — 514 (106 одужали);

Луганська обл. — 38 (7 одужали);

Миколаївська обл. — 163 (18 одужали);

Одеська обл. — 469 (18 одужали);

Полтавська обл. — 231 (36 одужали);

Рівненська обл. — 779 (91 одужав);

Сумська обл. — 112 (63 одужали);

Тернопільська обл. — 923 (172 одужали);

Харківська обл. — 377 (36 одужали);

Херсонська обл. — 142 (57 одужали);

Хмельницька обл. — 119 (28 одужали);

Черкаська обл. — 314 (69 одужали);

Чернівецька обл. — 1 948 (175 одужали);

Чернігівська обл. — 64 (9 одужали).

 

Нагадаємо: Останнім часом щоденне виявлення нових хворих на Covid-19 показувало від 400 до 600 випадків.

Так, протягом 3 травня в Україні було зафіксовано 418 нових випадків зараження коронавірусом. 2 травня нових заражень було ще більше – 550.

Теми: коронавірусCovid-2019Україна
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