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Бойовики стріляли із забороненої зброї: втрат немає

Вівторок, 5 травня 2020, 20:07

Окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї, втрат серед військових Операції об'єднаних сил немає.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

На свої провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було".

Деталі: Зокрема, окупанти відкривали вогонь неподалік Невельського, по оборонцях Павлополя, околицях Богданівки, поблизу Оріхового, Кримського.

Відзначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Наразі випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСДонбасобстріл


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