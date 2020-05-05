Бойовики стріляли із забороненої зброї: втрат немає
Окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї, втрат серед військових Операції об'єднаних сил немає.
Джерело: пресслужба ООС
Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.
На свої провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було".
Деталі: Зокрема, окупанти відкривали вогонь неподалік Невельського, по оборонцях Павлополя, околицях Богданівки, поблизу Оріхового, Кримського.
Відзначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
Наразі випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу об’єднаних сил не зафіксовано.