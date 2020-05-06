Усик і Ломаченко знялися у російському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес"

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес" у якому розповідають про свою дружбу з росіянами.

Джерело: Громадське

Дослівно: "Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України бійці залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні!".

Деталі: У стрічці Василь Ломаченко зокрема каже, що у нього багато друзів в Росії і він не може з ними припинити спілкуватися, бо "сказали, що це країна, яка воює з нашою країною…це не вкладається у моїй голові. По суті, ми є одним народом".

Усик у фільмі каже, що він не припинить дружити з кимось із Росії, бо хтось "ділить портфелі".

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