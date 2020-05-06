В Україні можуть з'явитися "паспорти здоров'я"

Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів заявляє: якщо так звані "паспорти здоров'я" запровадять у світі і їх рекомендуєі Всесвітня організація охорони здоров'я, вони будуть введені також і в Україні.

Джерело: Олеськів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо це буде введено в світі і рекомендовано ВООЗ, це буде введено також і в Україні. Але для цього у світу має бути розуміння, який тест можна вважати доцільним, і за скільки часу його потрібно проводити, але на це поки відповідей немає, і чіткої процедури видачі таких паспортів жодна країна поки не має".

Деталі: Що стосується нових санітарно-гігієнічних норм в сфері туризму після завершення карантинних заходів, Олеськів зазначила, що такі правила зараз розробляються.

У той же час, глава Держтуризму підкреслила, що це не будуть якісь обов'язкові сертифікації, або те, "на чому хтось захоче заробити гроші".

Як приклади вона привела: проходження персоналом температурного скринінгу, відстань між столиками і кількість людей на квадратний метр у закладах харчування, неможливість доступу до їжі самих туристів, певна відстань на рецепції між людьми, дезінфектори, які повинні бути встановлені в певних місцях, обмеження по басейнах і СПА, дистанціювання між людьми на пляжах.

На думку Олеськів, стане новим трендом видавати в готелях не тільки капці та шампуні, а й маленький дезінфектор і маску.

Що стосується хостелів, де, як правило, проживає кілька людей в одній кімнаті, вона зазначила, що найближчим часом уу такому форматі вони працювати не будуть.

Що передувало: Низка країн розглядає можливість запровадження "паспорту здоров'я", який буде доказом того, що людина не хворіє COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров'я застерігала владу від видачі так званих паспортів імунітету.