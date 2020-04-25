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Коронавірус: ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів" одужавшим

Субота, 25 квітня 2020, 17:07
Коронавірус: ВООЗ застерігає від видачі імунних паспортів одужавшим

Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає владу від видачі так званих паспортів імунітету громадянам, які перенесли коронавірусну інфекцію.

Джерело: заява ВООЗ

Деталі: Уряди деяких країн вважають, що наявність антитіл до коронавірусу може бути основою для видачі тим, хто переніс захворювання, так званих імунних паспортів або "сертифікатів про відсутність ризику". Такі документи могли б дати їх власникам права не дотримуватися карантинних обмежень.

При цьому експерти ВООЗ відзначають, що не існує свідчень, що видужавші мають імунітет до вірусу. Таким чином, використання "імунних паспортів" може збільшити ризики подальшого поширення коронавірусу.

Дослівно: "На даний момент немає доказів, що люди, які перехворіли на Covid-19, і мають антитіла до цієї хвороби, захищені від повторного зараження".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків.

Українська правда
Теми: коронавірускарантинепідеміяздоров'я
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