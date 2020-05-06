Кабмін визначився, коли опублікує умови пом’якшення карантину

Постанова із переліком послаблень карантину буде опублікована на сайті Кабінету міністрів ввечері середи.

Джерело: Засідання Кабінету міністрів

Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Перші обмеження карантину скасовуємо з 11 травня. Важливо, що ми вчасно запустили карантин, але не менш важливо правильно і безпечно знімати обмеження. Тому до 11 травня бізнес має бути готовим до роботи в нових умовах.

Ми бачимо, що МОЗ уже почав комунікацію з українськими підприємцями з цього питання. Акцентую тут увагу міністра охорони здоров’я, а також головного санітарного лікаря, що дуже важливо дотриматися до порад, що надходять від бізнесу і ліюдей"

Деталі: Шмигаль сказав, що МОЗ доручили доопрацювати постанову, яка послаблює карантин і опублікувати її на сайті Кабміну. Міністр Максим Степанов заявив, що постанова має бути опублікована у середу. Шмигаль на це відповів: "Постанову сьогодні ввечері вішаємо на сайт (Кабміну – ред.)".

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