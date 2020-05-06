Коронавірус: лабораторія Житомира завантажена і не прийматиме матеріали 3 дні

У Житомирській лабораторії з 7 по 9 травня не будуть приймати біоматеріали для тестування на коронавірус, виняток - діти і важкохворі пацієнти.

Джерело: LIGA.net з посиланням на документ за підписом головного санлікаря області, що є в розпорядженні редакції

Деталі: Відзначається, що таке рішення прийнято тому, що лабораторія завантажена на сім-вісім днів вперед і у неї немає можливостей для зберігання такого обсягу матеріалу.

Санлікар просить надалі обґрунтовано підходити до забору і направлення матеріалу для ПЛР-тестування.

Нагадаємо: В Україні за минулу добу зафіксовано 487 нових випадків захворювання на коронавірус, 11 осіб за 5 травня померли та 118 людей подолали COVID-19.

У Житомирській області - 8 нових випадків захворювання, 1 - летальний і 6 одужань, наразі хворіють 408 осіб (456 захворіли, 11 померли і 37 одужали за весь час).



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