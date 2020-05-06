Коронавірус: лабораторія Житомира завантажена і не прийматиме матеріали 3 дні

У Житомирській лабораторії з 7 по 9 травня не будуть приймати біоматеріали для тестування на коронавірус, виняток - діти і важкохворі пацієнти.

Джерело: LIGA.net з посиланням на документ за підписом головного санлікаря області, що є в розпорядженні редакції

Деталі: Відзначається, що таке рішення прийнято тому, що лабораторія завантажена на сім-вісім днів вперед і у неї немає можливостей для зберігання такого обсягу матеріалу.

Санлікар просить надалі обґрунтовано підходити до забору і направлення матеріалу для ПЛР-тестування.