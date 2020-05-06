Усі розділи
Укр / Рус

Коронавірус: лабораторія Житомира завантажена і не прийматиме матеріали 3 дні

Середа, 6 травня 2020, 14:47

У Житомирській лабораторії з 7 по 9 травня не будуть приймати біоматеріали для тестування на коронавірус, виняток - діти і важкохворі пацієнти.

Джерело: LIGA.net з посиланням на документ за підписом головного санлікаря області, що є в розпорядженні редакції

Деталі: Відзначається, що таке рішення прийнято тому, що лабораторія завантажена на сім-вісім днів вперед і у неї немає можливостей для зберігання такого обсягу матеріалу.

 

Санлікар просить надалі обґрунтовано підходити до забору і направлення матеріалу для ПЛР-тестування.

Теми: коронавірусЖитомирщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

Ми не будемо проводити масових заходів 8 і 9 травня – Шмигаль

В Україні буде від 6 морозу до 20 тепла і дощ

За добу в Києві - більше півсотні заражень COVID-19, знову спалах у Лаврі

В Україні можуть з'явитися "паспорти здоров'я"

Влітку міжнародне авіасполучення не поновиться – Кулеба

Усі головні новини...
коронавірус
У Німеччині допускають закордонні відпустки влітку, але з обмеженнями
57% французів погладшали за час карантину
Країни Балтії відкривають внутрішні кордони для своїх громадян з 15 травня
Останні новини
14:47
Коронавірус: лабораторія Житомира завантажена і не прийматиме матеріали 3 дні
14:38
Садочки і школи Кабмін хоче підготувати до 1 вересня попри карантин
14:31
У Німеччині допускають закордонні відпустки влітку, але з обмеженнями
14:20
відеоДружина Зеленського запросила українців до розмови
14:19
Прем'єр: 6 мільярдів від "Нафтогазу" підуть на будівництво і реконструкцію лікарень
14:10
"Слуга народу": Хочу поставити крапку – місцеві вибори восени будуть
14:05
У КМДА вважають, що безпритульні мають відчувати нужду і розбещувати їх не треба
14:04
57% французів погладшали за час карантину
14:03
Зеленський не зголосився на запрошення Лукашенка приїхати на парад
13:46
Заборгованість Пенсійного фонду перед єдиним казначейським рахунком зростає
Усі новини...