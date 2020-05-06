Усі розділи
Укр / Рус

В Україні за добу майже пів тисячі нових хворих на коронавірус, 11 померли

Середа, 6 травня 2020, 09:14
Фото ТСН

В Україні за минулу добу зафіксовано 487 нових випадків захворювання на коронавірус, 11 осіб за 5 травня померли та 118 людей подолали COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 6 травня    

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 487 осіб, з них 24 дитини та 72 медпрацівники. Було госпіталізовано 118 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків, більше частина з тих випадків мали супутні захворювання та входили в групу ризику. При цьому 118 пацієнтів одужали".

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (90), Львівській (39), чернівецькій (37) та в місті Києві (68).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 13 тисяч 184 людини, з них 905 дітей та 2 тисячі 251 медпрацівник. Загалом одужало 2097 осіб, померли від коронавірусу 327 осіб. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • Наразі в Україні діє карантин, покликаний стримати поширення коронавірусу.
  • Перший етап послаблення обмежувальних заходів почнеться 11 травня. Після нього заплановані ще 4 етапи виходу країни з карантину.
  • Водночас Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня. 
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин знову можуть продовжити.

Ірина Балачук, УП
Теми: Українакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу майже пів тисячі нових хворих на коронавірус, 11 померли

Шанси уряду Шмигаля отримати імунітет на рік "наближаються до нуля" – нардеп

На Львівщині рекордна кількість хворих на COVID-19: найбільше за весь карантин

Формування Російської Федерації обстріляли ділянку розведення

МОЗ дозволив випробовувати препарат від COVID-19 у 5 лікарнях

"Слуги народу" просять КС роз'яснити, що таке "гідні умови життя" людини

Усі головні новини...
Україна
Заступник Єрмака заспокоїв: безвіз відбирати не будуть
Економічні новини 5 травня: майнінг на АЕС, тарифи на електроенергію, бензин із РФ
Держбюджет за січень-квітень виконано із дефіцитом 23,5 мільярда – Мінфін
Останні новини
09:43
Глава наглядової ради центру "Бабин Яр" прокоментував можливість звільнення Хржановського
09:21
Сенат Польщі не підтримав вибори президента поштою
09:14
В Україні за добу майже пів тисячі нових хворих на коронавірус, 11 померли
09:00
Шанси уряду Шмигаля отримати імунітет на рік "наближаються до нуля" – нардеп
08:49
Німеччина відкриє всі магазини, школи і відновить чемпіонат з футболу - проєкт рішення
08:47
фото У Кропивницькому СІЗО знущалися над затриманими – Денісова
08:27
Сенат Франції підтримав продовження надзвичайного стану до 10 липня
08:18
На Львівщині рекордна кількість хворих на COVID-19: найбільше за весь карантин
08:14
Facebook видалив майже 100 облікових записів, пов'язаних із Росією
08:00
Головні новини вівторка і ночі: продовження карантину, анонс початку завершення епідемії
Усі новини...