В Україні за добу майже пів тисячі нових хворих на коронавірус, 11 померли

В Україні за минулу добу зафіксовано 487 нових випадків захворювання на коронавірус, 11 осіб за 5 травня померли та 118 людей подолали COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 6 травня

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 487 осіб, з них 24 дитини та 72 медпрацівники. Було госпіталізовано 118 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків, більше частина з тих випадків мали супутні захворювання та входили в групу ризику. При цьому 118 пацієнтів одужали".

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (90), Львівській (39), чернівецькій (37) та в місті Києві (68).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 13 тисяч 184 людини, з них 905 дітей та 2 тисячі 251 медпрацівник. Загалом одужало 2097 осіб, померли від коронавірусу 327 осіб.

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