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Київське Динамо "підпалило" траву на стадіоні для благородної мети

Середа, 6 травня 2020, 16:53
Київське Динамо підпалило траву на стадіоні для благородної мети

Футбольний клуб "Динамо" Київ вирішив в оригінальний спосіб привернути увагу до проблеми пожеж в Україні.

Джерело: повідомлення клубу в соцмережі Facebook

Дослівно: "ФК "Динамо" Київ прийняв рішення випалити траву на своєму домашньому полі, аби вона краще росла у наступному сезоні. Ми слідуємо старій добрій традиції палити сухостій, покладаємо на цей процес великі сподівання і рекомендуємо зробити те саме на стадіонах "Олімпійський" та "Арена-Львів".

Правда ж маячня? Ми теж так думаємо!

У такий спосіб ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні".

 

Деталі: Свій пост "динамівці" супроводили відфотошопленими фото. Футболісти закликали українців бути свідомими: повідомляти в поліцію про випадки підпалів та відмовитися від пагубної традиції палити сухостій.

Що передувало: У квітні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем, пожежники закликають не палити сухої трави, бо якщо ситуація із загоряннями не зміниться, то до кінця року вигорить вся країна.

Нагадаємо: Верховна Рада у квітні ухвалила законопроєкт 2339, який збільшує штрафи за спалювання сухої рослинності в екосистемах України.

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Українська правда

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Теми: пожежа
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