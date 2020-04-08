Пожежі знищили 18 тисяч гектарів екосистем: Якщо так і далі буде, до зими вигорить вся країна
З початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем, пожежники закликають не палити сухої трави, бо якщо ситуація зі загоряннями не зміниться, то до кінця року вигорить вся країна.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Лише за минулу добу маємо 541 випадок загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах. Вогонь пройшов 703 гектари. Горить по всій країні.
З початку року маємо 15 491 випадок загорять, що знищило 17 914 гектарів екосистем.
Якщо так і далі йтиме, до зими вигорить вся країна".
Деталі: Зокрема, ввечері 6 квітня на Сумщині горіло 20 га сухої трави. Загоряння могло перекинутися на житловий сектор. Пожежники майже 8 годин боролися з полум’ям: о 21:30 пожежу локалізували, о 05:00 7 квітня – ліквідували.
Рятувальники нагадують, що категорично забороняється:
- створювати смітники та спалювати відходи;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
- дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.
Передісторія:
- Зокрема пожежу у Чорнобильській зоні гасять із 4 квітня.
- Поліція викрила 27-річного жителя села Рагівка, який нібито "для забави" підпалив сміття й траву у трьох місцях. Після того вогонь вітром перекинуло далі – і він вже не зміг загасити його.