Пожежі знищили 18 тисяч гектарів екосистем: Якщо так і далі буде, до зими вигорить вся країна

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Середа, 8 квітня 2020, 12:23

З початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем, пожежники закликають не палити сухої трави, бо якщо ситуація зі загоряннями не зміниться, то до кінця року вигорить вся країна.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Лише за минулу добу маємо 541 випадок загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах. Вогонь пройшов 703 гектари. Горить по всій країні.

З початку року маємо 15 491 випадок загорять, що знищило 17 914 гектарів екосистем.

Якщо так і далі йтиме, до зими вигорить вся країна".

Деталі: Зокрема, ввечері 6 квітня на Сумщині горіло 20 га сухої трави. Загоряння могло перекинутися на житловий сектор. Пожежники майже 8 годин боролися з полум’ям: о 21:30 пожежу локалізували, о 05:00 7 квітня – ліквідували.

Рятувальники нагадують, що категорично забороняється:

  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
  • дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

Передісторія:

Українська правда
Теми: пожежа ДСНС Україна


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