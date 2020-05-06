Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарів
Президент Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій розрахуватися із лікарями, які протидіють коронавірусу, інакше очільники ОДА можуть залишитися без посади.
Джерело: відеозвернення президента 6 травня
Пряма мова: "Ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Проте в окремих регіонах є випадки, коли ці кошти виплачені не були.
Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти і, на жаль, не можу сказати всіх слів, яких заслужили ці окремі чиновники.
Всім головам ОДА доручаю у найближчі дні повністю погасити заборгованість перед лікарями.
Наступного тижня ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні та кожному медпрацівнику щодо отримання ними заробітної плати та надбавок. У тих регіонах, де будуть не виплати, голови ОДА щонайменше будуть позбавлені зарплати, а, можливо, й позбавлені своїх посад".
Що було раніше: 6 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що шокований тим, як виплачують 300% зарплати медикам за березень, які працюють з хворими на COVID-19, та наказав до 8 травня керівникам на місцях відзвітуватися щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.
За його словами, міністерство отримувало чисельні скарги з регіонів України щодо ситуації, хоча кошти перерахували на місця ще в середині квітня.
Степанов запевнив, що 300% окладу за березень мають отримати всі медики, незалежно від того, скільки вони пропрацювали з хворими на коронавірус у цьому місяці.
Передісторія:
- Раніше Степанов розпорядився, що з березня усі медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, будуть отримувати доплату в розмірі трьох посадових окладів.
- 13 квітня голова МОЗ заявив, що усі гроші, необхідні для підвищених зарплат медиків, уже перерахували в регіони.