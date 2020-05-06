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Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарів

Середа, 6 травня 2020, 20:04
Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарів

Президент Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій розрахуватися із лікарями, які протидіють коронавірусу, інакше очільники ОДА можуть залишитися без посади.

Джерело: відеозвернення президента 6 травня

Пряма мова: "Ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Проте в окремих регіонах є випадки, коли ці кошти виплачені не були.

Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти і, на жаль, не можу сказати всіх слів, яких заслужили ці окремі чиновники.

Всім головам ОДА доручаю у найближчі дні повністю погасити заборгованість перед лікарями.

Наступного тижня ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні та кожному медпрацівнику щодо отримання ними заробітної плати та надбавок. У тих регіонах, де будуть не виплати, голови ОДА щонайменше будуть позбавлені зарплати, а, можливо, й позбавлені своїх посад".

Що було раніше: 6 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що шокований тим, як виплачують 300% зарплати медикам за березень, які працюють з хворими на COVID-19, та наказав до 8 травня керівникам на місцях відзвітуватися щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.

За його словами, міністерство отримувало чисельні скарги з регіонів України щодо ситуації, хоча кошти перерахували на місця ще в середині квітня.

Степанов запевнив, що 300% окладу за березень мають отримати всі медики, незалежно від того, скільки вони пропрацювали з хворими на коронавірус у цьому місяці.

Передісторія:

  • Раніше Степанов розпорядився, що з березня усі медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, будуть отримувати доплату в розмірі трьох посадових окладів.
  • 13 квітня голова МОЗ заявив, що усі гроші, необхідні для підвищених зарплат медиків, уже перерахували в регіони.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськиймедициназарплатигрошікоронавірус
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